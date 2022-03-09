إطلاق حملة لنشر الوعي الأسري في الأقصر برعاية الأزهر الشريف

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعًا مع المشرفين على حملة "لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية" والتي تم إطلاقها برعاية الأزهر الشريف وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك بهدف حماية الأسرة المصرية من خطر التفكك، والحد من ظاهرة الطلاق، ونشر توعية مجتمعية وأسرية صحيحة.

وشهد فعاليات إطلاق الحملة كلًا من محمد عبدالفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، وهدى المغربي السكرتير المساعد بالمحافظة، والدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، والدكتور عبد الله سلامة، والدكتور عبد الحميد متولي، والدكتور محمد معتوق من الأزهر الشريف، والدكتورة نهى مرسي، مدير عام اللجان بالأمانة العامة بالمجلس القومي للمرأة، ومديحة السعيد، وسناء بغدادي، ومنى حمدي، وبسمة زكريا، ونوران زينهم، وتامر سعيد، ومحمد رمضان، ومحمد سيد من الأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة.

وخلال فعاليات إطلاق الحملة تم تسليط الضوء على ما تقدمه الحملة وجهودها في رأب صدع كثير من الأسر المصرية، وذلك من خلال تعاون مؤسسات الدولة وهيئاتها؛ للحفاظ على استقرار المجتمع والأسرة.

وتحظى الحملة بدعم جميع مؤسسات الدولة وتنفذ في المحافظة من خلال بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف متمثلًا في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لاستعادة المفاهيم الأسرية السليمة ونشر الوعي الأسري والمجتمعي، وتشمل الحملة تقديم حزمة مترابطة من الخدمات المختلفة للسيدات والشباب بمراكز الشباب والطلاب والطالبات بالجامعات وستستمر لقاءات التوعوية الخاصة بالحملة حتى الجمعة الموافق 11 مارس الجاري.