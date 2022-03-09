رئيس جامعة الأقصر يشهد احتفالية «طلاب من أجل مصر» بذكرى الإسراء والمعراج

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، احتفالية أسرة طلاب من أجل مصر بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج ، وذلك بحضور الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن، والشيخ محمد أبو دوح، من علماء الأزهر الشريف، والدكتور محمود عبد العاطي، أستاذ الرياضيات التطبيقية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، والدكتور يوسف عباس، رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر، ولفيف من طلاب الأسرة والجامعة.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتنظيم الاحتفالية التي تمثل ذكرى إسلامية عطرة نستلهم منها قيم الصمود والتضحية فى سبيل تحقيق رسالة سامية وأهداف غالية، وتوضح قيمة تلك المعجزة، وترد على المشككين في المعجزة الإلهية لتشويه صورة الإسلام، مستهدفين صغار السن والشباب وطلاب الجامعات، مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم الأفكار الجادة التي تليق بها.

من جانبه، أكد الدكتور يوسف عباس، رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، أهمية دور رجال الدين في تعليم الأجيال أمور دينهم بطريقة معتدلة وذلك بهدف حماية الطلاب من الغلو والتطرف الديني المتشدد، مشيرًا إلى أن الأسرة تنظم بشكل مستمر فعاليات مختلفة تستهدف رفع الوعي لدى طلاب الجامعة بالقضايا المجتمعية والدينية والثقافية وغيرها.

كما سرد الشيخ محمد أبو دوح، أحد علماء الأزهر الشريف، الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج التي أيد الله بها رسوله الكريم والتي لا تحتاج إلى دفاع بل إلى مناقشة توعوية للرد على كل مشكك فيها، كما تطرق إلى أن العلم الحديث جاء بأدلة تؤكد أن معجزة الإسراء والمعراج يقبلها العقل، والإشارات القرآنية التي تؤكد أن المعجزة تمت بالروح والجسد، كما تحدث عن أهمية الأوطان وبنائها في الإسلام والذي يعزز من قيمة الأمن والأمان التي يحتاجها الانسان لكي يمارس عباداته في طمأنينة وخشوع.

وأوضح الدكتور محمود عبد العاطي استاذ الرياضيات التطبيقية، أن العلم الحديث أثبت حادثة الإسراء والمعراج بشكل غير قابل للشك، حيث اكتشف العلماء ظاهرة تتلخص في أن الحركة بسرعة الضوء تنقلك من مكان إلى آخر دون تأثير بدون فاصل زمني حيث يتوقف الزمن عند سرعة الضوء، مطالبا طلاب الجامعة من الأسرة أو خارجها بتكوين فريق "هاكرز" للدفاع عن الوطن ضد الهجمات السيبرانية التي يتعرض لها العالم في الآونة الأخيرة.