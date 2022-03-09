رئيس إسرائيل يتوجه إلى تركيا في زيارة بدعوة من أردوغان

قالت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج توجه ظهر اليوم إلى تركيا في زيارة وجيزة تستغرق يومًا واحدًا، ويجتمع خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وبدعوة منه.

وأضافت الهيئة أن هرتسوج، سيلتقي كذلك ممثلي الجالية اليهودية في كل من أنقرة وإسطنبول خلال الزيارة الأولى التي يقوم بها زعيم إسرائيلي لتركيا منذ خمس عشرة سنة، وهي تعزز الرغبة في فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الإسرائيلية.

وقال الرئيس الإسرائيلي هرتسوج، قبل صعوده إلى الطائرة "إن العلاقات بين إسرائيل وتركيا تنطوي على أهمية خاصة لاسيما في الفترة التي نشهد فيها اضطرابات في النظام العالمي؛ الأمر الذي كنت قد أكدته خلال الزيارتين اللتين قمت بهما لكل من اليونان وقبرص".

وأضاف أن "العلاقات بين الدولتين قد شهدت فترات من المد والجزر وسنحاول استئنافها وبناءها بشكل مدروس وبالاحترام المتبادل ومن المهم أيضًا أن تكون نموذجا للتعايش بين المسلمين واليهود"، معربا عن أمله في أن يتم فتح حوار معمق وصريح حول العلاقات بين الدولتين في أعقاب الزيارة.