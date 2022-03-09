 كوريا الجنوبية: فوز مرشح حزب سلطة الشعب المعارض بالانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية: فوز مرشح حزب سلطة الشعب المعارض بالانتخابات الرئاسية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 10:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 مارس 2022 - 10:14 م

جرى انتخاب يون سيوك-يول، مرشح حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، رئيسا جديدا للبلاد، متفوقا على منافسه من الحزب الديمقراطي الحاكم لي جيه-ميونج

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