كوريا الجنوبية: فوز مرشح حزب سلطة الشعب المعارض بالانتخابات الرئاسية

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جرى انتخاب يون سيوك-يول، مرشح حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، رئيسا جديدا للبلاد، متفوقا على منافسه من الحزب الديمقراطي الحاكم لي جيه-ميونج