موسكو تقر بمشاركة مجندين في غزو أوكرانيا دون علم الكرملين

أقرت روسيا اليوم الأربعاء بنشر مجندين في حربها على أوكرانيا، ولكنها شددت على أن ذلك تم دون الحصول على موافقة الكرملين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أهاب بالتقيد بتعليماته في الاستبعاد الكلي للمجندين في الخدمة العسكرية، في أداء مهام على أراضي أوكرانيا، وتم إرسال التعليمات إلى مكتب المدعي العام العسكري، لإجراء تقييم قانوني للإجراءات والعقوبات بحق المعنيين المسؤولين عن عدم الامتثال لهذه التعليمات،" بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأفاد الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، في وقت سابق اليوم الأربعاء بأنه "تم اكتشاف معطيات عن وجود مجندين في أجزاء من القوات المسلحة الروسية المشاركة في عملية عسكرية خاصة على أراضي أوكرانيا".

ولطالما نفى بوتين وجود أي مجندين روس في حرب أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع في موسكو أنه جرى سحب جميع هؤلاء الجنود، تقريبا، وإعادتهم إلى روسيا." وعلى الرغم من ذلك، أقرت الوزارة بوقوع عدد من هؤلاء المجندين في الأسر أثناء القتال في أوكرانيا .