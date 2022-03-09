الصين: العقوبات على صادرات الطاقة الروسية تضر كافة الأطراف‎‎

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الأربعاء، بأن العقوبات المفروضة على الصادرات الروسية من الغاز والنفط سينتج عنها مشاكل اقتصادية من شأنها أن تضر كافة الجوانب.

وقال ليجيان بحسب صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية عبر موقعها الإلكتروني، إن "الصين تعارض بالتأكيد العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي وإن الترويج لنادي للعقوبات لن يضيف السلام والأمن سيؤدي فقط إلى قضايا خطيرة للاقتصاد ونوعية الحياة في البلدان المقابلة".

وأضاف: "في هذا السيناريو سيخسر الجميع، العقوبات لن تؤدي إلا إلى تكثيف الانفصال والمواجهة".