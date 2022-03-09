الرئيس الأوكراني يحذر من كارثة إذا لم يفرض الحلفاء منطقة حظر طيران

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، من "كارثة إنسانية" جماعية، إذا لم يفرض الحلفاء منطقة حظر طيران، مشيراً إلى وصول مستوى التهديد لأقصى حد.

وقال الرئيس الأوكراني، في تصريحات صحفية، إن المجتمع الدولي سيكون مسؤولا عن حدوث "كارثة إنسانية" جماعية إذا لم يوافق على منطقة حظر طيران، محذرا من الوصول إلى مستوى الحدود القصوى، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وتابع زيلينسكي: "روسيا تستخدم الصواريخ والطائرات والمروحيات ضدنا، ضد المدنيين، ضد مدننا، وضد بنيتنا التحتية"، مضيفا أن الرد واجب إنساني على المجتمع الدولي.

وأكد زيلينسكي أن الأوكرانيين أظهروا طوال الأسبوعين الماضيين أنهم لن يستسلموا أبدا.