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روسيا تتهم أوكرانيا بقصف خطوط طاقة (تشرنوبيل)

وكالات
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 9:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 مارس 2022 - 9:46 م

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، القوات الأوكرانية بمهاجمة خطوط الطاقة التي تغذي محطة تشرنوبيل للطاقة النووية واصفة ذلك بأنه "استفزاز خطير".

وفي وقت سابق قالت أوكرانيا إن هناك خطرا من حدوث تسرب إشعاعي بعد انقطاع الطاقة الكهربائية عن المحطة أثناء قتال بين القوات الأوكرانية والروسية التي تحتل المحطة المتوقفة عن العمل.

لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قالت إنها "لا ترى تأثيرا خطيرا على أمن" المحطة.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأربعاء، إنه ينبغي أن تبقى المنشآت الصحية في أوكرانيا بمنأى عن القصف، ردًا على تقارير عن تدمير الجيش الروسي مستشفى للأطفال في ماريوبول بجنوب شرق البلاد ما أدى إلى إصابة 17 شخصًا على الأقل.

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