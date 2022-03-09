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صلاح عن سوء الحظ أمام الإنتر: أمر طبيعي.. سأسجل هاتريك اللقاء المقبل

إبراهيم سعيد
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 12:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 مارس 2022 - 12:37 ص

علق محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، عن سوء الحظ الذي واجهه خلال مباراة إنتر ميلان، بعد اصطدام تسديداته مرتين بقائمي الحارس الصربي سمير هاندانوفيتش، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح، في تصريحات لـ "بي تي" عقب المباراة: «واجهنا فريق صعب، خططنا جيدا من أجل تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، والأهم بكل تأكيد هو التأهل للدور المقبل من البطولة».

وحول اصطدام تسديداته بالقائمين، أجاب: «هذا أمر طبيعي، من الممكن أن أسجل هاتريك في المباراة القادمة، لقد خسرنا اللقاء، ومن الممكن أن يعطينا هذا الدافع لتقديم الأفضل في المباراة المقبلة».

وأتم قائد المنتخب المصري: «الجميع يريد الفوز سواء في دوري الأبطال أو البريميرليج، سنقاتل من أجل الثنائية، وسنرى ماذا سيحدث بعد ذلك».


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