الاتحاد الأوروبي يزود أوكرانيا بمعدات تكنولوجيا المعلومات

أعلن سيدريك أو، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الرقمية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيزود أوكرانيا بالمحطات الطرفية والشاشات والهواتف الذكية ومعدات الشبكات.



وبحسب الشبكة الإخبارية لقناة "بي أف أم" الفرنسية، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الرقمية سيدريك على هامش اجتماع للوزراء الأوروبيين المسؤولين عن الاتصالات في ماجني كور، في بورجوندي، إن الاتحاد الأوروبي سيوفر أجهزة كمبيوتر لأوكرانيا ،بناء على طلب من الحكومة الأوكرانية.

وأضاف سيدريك أو، أن الشركات والمؤسسات الفرنسية التي يمكنها توريد هذه المعدات، ولا سيما على شكل تبرع، مدعوة للتواصل مع الحكومة على وجه السرعة.

يشار إلى أن اجتماعا غير رسمي لوزراء الاتصالات الأوروبيون قد انطلق أمس الثلاثاء في نيفير برئاسة فرنسا، الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، لبحث تحديات مكافحة المعلومات المضللة، وحماية شبكات الاتصالات، وزيادة الهجمات الإلكترونية على ضوء الهجوم الروسي على أوكرانيا وطلب الوزراء على وجه الخصوص من منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية أمس الثلاثاء بذل المزيد من الجهود ضد المعلومات المضللة.