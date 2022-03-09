حلمي النمنم: دولة المواطنة الكاملة هي المشروع الثقافي في الجمهورية الجديدة

قال حلمي النمنم، إنّ دولة المواطنة الكاملة هي المشروع الثقافي الجديد في الجمهورية الجديدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "تحت الشمس" على قناة "الشمس"، مساء الثلاثاء، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أكّد في أكثر من مناسبة، السعي لبناء دولة مدنية حديثة ومعاصرة، وهو المشروع الذي يتم العمل عليه.

وأشار إلى أنّ المواطنة تعني عدم حدوث أي تمييز بين مواطن وآخر على أي أساس سواء عرقيًّا أو جنسيًّا أو دينيًّا أو على أساس الثروة أو الطبقة بمعنى ألا يتم حرمان مواطن من حقوقه بسبب أنه لا يملك أموالًا.

ولفت إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية تأسست وزارتا التموين والشؤون الاجتماعية، وكان شاغلهما هو رعاية الفقراء، عبر توفير المواد التموينية والاحتياجات الأساسية.

وفيما رأى أن الدولة اهتمت بهذا البعد، لكنه اعتبر أن هناك أبعادًا أخرى من المواطنة لم تحصل على الاهتمام الكافي.