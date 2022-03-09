فرايبورج يمدد عقد أقدم مدرب في الدوري الألماني

أعلن نادي فرايبورج الألماني لكرة القدم أمس الثلاثاء، أنه مدد تعاقده مجددا مع مدربه كريستيان سترايش، والذي يعد المدرب الأكثر بقاء مع أحد الفرق في الدوري الألماني "البوندسليجا".

ولم يكشف فرايبورج عن تفاصيل العقد، لكنه أعلن اليوم أن سترايش البالغ 56 عاما، سيكون في منصبه خلال الموسم المقبل بالإضافة لثلاثة مدربين مساعدين.

ويتولى سترايش المنصب منذ ديسمبر 2011، وقاد الفريق في 383 مباراة في كل المسابقات.

وكان سترايش قد بدأ عمله في فرابيورغ عام 1995، كمدرب لفريق الشباب بالنادي.

ويقضي فرايبورج موسما جيدا، حيث يحتل المركز السادس في الدوري، ويحظى بفرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، كما وصل إلى الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا، حيث يستعد للقاء فريق الدرجة الثانية هامبورغ في أبريل المقبل.