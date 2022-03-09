وزير الخارجية الأمريكي: من المؤسف أن الأوكرانيين يتوجهون إلى الملاجئ في 2022

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه من المؤسف أن الأوكرانيين يتوجهون إلى الملاجئ في 2022.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته البريطانية ليز تراس، من واشنطن، اليوم الأربعاء، أن الشعب الأوكراني يتصدى للغزو ببسالة كبيرة، وهو ما يحتم ضرورة الوقوف إلى جانبه.

وأوضح أنه يتم العمل على تعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي "الناتو" لمساعدة أوكرانيا قدر المستطاع، لافتًا إلى أنه سيتم تكثيف المساعدة للشعب الأوكراني خلال الفترة المقبلة.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتمضي الحرب وسط روايات متباينة عن حصيلة خسائر كل طرف، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير عشرات المقاتلات والمروحيات ومئات المنشآت العسكرية الأوكرانية، منذ بدء الحرب، فيما أفادت أوكرنيا بأنها أسرت مئات الجنود الروس.