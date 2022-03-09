المجلس القومي للمرأة يشارك في مؤتمر حول صحة السيدة بعد سن الأربعين

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شاركت لجنة الصحة بالمجلس القومى للمرأة، فى مؤتمر بعنوان "صحة المرأة بعد سن الأربعين"، الذى نظمته مستشفى الشرطة تحت رعاية قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة المتخصصين الدكتورة شيرين غالب، وإيمان حسين أستاذ النساء فى قصر العينى، وممثلين عن جميع جامعات مصر والقوات المسلحة.

وتضمن المؤتمر عرضا لأحدث الأبحاث العلمية فى مجال أمراض النساء والتوليد والعقم والمناظير، بمشاركة أطباء النساء والتوليد من مختلف العالم، كما تم إطلاق مبادرة "الاهتمام بصحة المرأة بعد سن الأربعين"، والخروج بورقة عمل وتوصيات.

وأشاد المشاركون بأهمية دور المجلس القومي للمرأة في تنفيذ هذه الحملة، ورحبت الجهات المشتركة بالتعاون مع المجلس، وعلى رأسها قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والخدمات الطبية بالقوات المسلحة وجامعات القاهرة وعين شمس والأزهر والمنوفية ووزارة الصحة.