زاهي حواس: لولا المرأة إيزيس لما كانت هناك مصر

قال الخبير الأثري زاهي حواس، إن المصري القديم كان يقدر المرأة بشدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء: "إيزيس عندما بكت لفقدانها زوجها دموعها عملت نهر النيل.. لولا المرأة إيزيس لما كانت هناك مصر".

وتابع: "إيزيس هي من ربت حورس لينتقم من الشر ويجلب الخير"، مشيرًا إلى المرأة في زمن المصري القديم كانت مسؤولة عن البيت وتربية الأبناء وخدمة الزوج وعندما يكون لديها وقت تكون قاضية أو طبيبة.

وأشار إلى أنّ العصر الفرعوني كان صحيًّا، موضحًا أنّه لم يكن من حق المرأة في مصر الفرعونية أن تصبح فرعونًا.