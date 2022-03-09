طارق شوقي: النظام الجديد للتعليم يغير من نظام الثانوية العامة والالتحاق بالجامعات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النظام الجديد للتعليم سيغيّر من نظام الثانوية العامة والالتحاق بالجامعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" على قناة "الشمس"، مساء الثلاثاء، أنّ الطلبة يتم تعليمهم مهارات جديدة بشكل جديد، مع اختلاف معايير النجاح، موضحًا أن هذا الأمر سينطبق عليهم مع الوصول لنهاية الطريق.

ودعا إلى عدم غرس المفاهيم التقليدية بين الطلبة وهي أنّ الامتحان هو الخطوة الأهم، مطالبًا بالتخلص مما أسماه "الانشغال الفظيع" بالامتحانات.

ولفت إلى أنّ الطلبة لن يكونوا في المستقبل بحاجة إلى نفس المعايير التقليدية من أجل النجاح.