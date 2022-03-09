محافظ المنيا يوجه التحية للشهداء وأسرهم في ذكرى يوم الشهيد

تقدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بخالص التحية والإعزاز والتقدير للشهداء الأبرار وأسرهم وذويهم، وللقوات المسلحة الباسلة، والشرطة المصرية في "يوم الشهيد"، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، خلال تواجده بالصفوف الأمامية لجبهة القتال فداء لأرض الوطن في 9 مارس 1969، معربًا عن تقديره للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وأضاف القاضي أن القوات المسلحة المصرية على مر العصور، تقدم أبطالا ونماذجًا مضيئة، متابعًا: "نستلهم منها روح التضحية والوفاء، ويزداد فخرنا واعتزازنا عاما بعد الآخر، بأبطالنا من شهداء القوات المسلحة ومعهم أبناء الشرطة، حيث اقترنت الشهادة ببطولات عظيمة، تبعث علينا جميعا الفخر والعزة، وتشهد مصر حالياً تضحيات بأرواح أعز الرجال، وهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لصد كافة أشكال العنف من جماعات الشر والإرهاب وقوى الظلام".

وأردف: "تشهد بلادنا جبهة حرب أخرى، للتنمية والبناء، بمشروعات في جميع القطاعات لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ورفع مستوى الخدمات والمرافق العامة وتحسين مستوى معيشة وحياة أكثر من 100 مليون مصري".