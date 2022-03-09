إبراهيم عيسى: تجميل الصورة ليس حلا للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على أزمة ارتفاع الأسعار، قائلا إن مصر ليس بمعزل عن العالم، لذا فهي تتأثر بما يحدث فيه من أزمات، بما فيها الأزمة الأوكرانية الحالية.

وأضاف، أثناء تقديم برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد اليوم أنه ستحدث زيادات في الأسعار، لكن الأمر يتعلق بنسبة هذه الزيادات في مقابل الزيادة الفعلية التي يشهدها العالم، معقبًا: «الأسعار هتزيد هتزيد لكن بنسب أقل بكتير من برا».

وأكد أن هذه الأزمة ستستمر طويلا، وهذه الأرقام في زيادة الأسعار لن تتوقف عند هذا المستوى في العالم كله، متابعًا: «الأزمة طويلة ومتفاقمة وجات ركبت على أزمة سابقة لكورونا فمبقاش فيه فرصة للنفاد»، على حد تعبيره.

وذكر أنه من المؤكد أن هناك قرارا صعبة قادمة على مستوى الاقتصاد العام، وذلك بحسب التقارير العالمية، متسائلا: «إحنا إيه إمكانياتنا وقدراتنا؟».

ورأى أنه لا بد من الالتزام بالشفافية في الحديث عن الوضع الحالي، بعيدًا عن المراوغة وتجميل الصورة، لأن هذا ليس حلا للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن المواطن الأكثر تحملا لارتفاع الأسعار، لذا يجب أن تنصت الحكومة إلى مطالب واقتراحات الناس، وليس وجعهم فقط.