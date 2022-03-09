الخارجية الروسية: عقوبات الغرب حرب اقتصادية شاملة

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أعربت الخارجية الروسية عن أسفها للعقوبات الاقتصادية، التي أعلنها الغرب ضد روسيا، واصفة إيها بالحرب الاقتصادية الشاملة.

وقال مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن "روسيا تعتزم تطوير قيود تجارية ومالية هادفة، ردا على العقوبات الغربية".

وأضاف أن "موسكو تأسف لهذه الحرب الاقتصادية الشاملة، التي أطلقها الغرب ضدها".

وأشار إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في صناعة الطيران تهدد أمن حركة الركاب الروس، منوها بأنها محاولة غير مسبوقة للتأثير على قرارات السياسة الخارجية الروسية.