 زيلينسكي يوقع قانونا يسمح لشعبه باستخدام الأسلحة أثناء الأحكام العرفية - بوابة الشروق
الأربعاء 9 مارس 2022 11:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟

النتـائـج تصويت

زيلينسكي يوقع قانونا يسمح لشعبه باستخدام الأسلحة أثناء الأحكام العرفية

وكالات:
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 10:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 مارس 2022 - 10:45 م

وقع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قانونا يسمح لجميع سكان أوكرانيا باستخدام الأسلحة أثناء الأحكام العرفية.

هذا وصوت البرلمان الأوكراني "رادا" في وقت سابق، بالإجماع على السماح للسكان المدنيين باستخدام أي أسلحة نارية أثناء الأحكام العرفية في البلاد.

وجاء في البيان: "صوتت لجنة إنفاذ القانون التابعة للبرلمان الأوكراني بالإجماع للتو على زيادة كبيرة في المسؤولية الجنائية عن السرقة والنهب ورفعت جميع القيود المفروضة على استخدام السكان المدنيين للأسلحة النارية لصد العدوان المسلح الذي تشنه روسيا أو أي بلد آخر أثناء الأحكام العرفية".

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على صفحته في "فيسبوك"، الأسبوع الماضي، إنه تم بالفعل توزيع نحو 18000 رشاش على سكان كييف.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك