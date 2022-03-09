زيلينسكي يوقع قانونا يسمح لشعبه باستخدام الأسلحة أثناء الأحكام العرفية

وقع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قانونا يسمح لجميع سكان أوكرانيا باستخدام الأسلحة أثناء الأحكام العرفية.

هذا وصوت البرلمان الأوكراني "رادا" في وقت سابق، بالإجماع على السماح للسكان المدنيين باستخدام أي أسلحة نارية أثناء الأحكام العرفية في البلاد.

وجاء في البيان: "صوتت لجنة إنفاذ القانون التابعة للبرلمان الأوكراني بالإجماع للتو على زيادة كبيرة في المسؤولية الجنائية عن السرقة والنهب ورفعت جميع القيود المفروضة على استخدام السكان المدنيين للأسلحة النارية لصد العدوان المسلح الذي تشنه روسيا أو أي بلد آخر أثناء الأحكام العرفية".

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على صفحته في "فيسبوك"، الأسبوع الماضي، إنه تم بالفعل توزيع نحو 18000 رشاش على سكان كييف.