إصابة مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ بفيروس كورونا

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كشفت الفحوص إصابة أدي هيتر المدير الفني لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ بعدوى فيروس كورونا المستجد، وبالتالي سيغيب عن المباراة المقررة أمام هيرتا برلين يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الألأماني (بوندسليجا).

وأعلن نادي مونشنجلاددباخ اليوم الأربعاء أن هيتر يخضع للعزل في منزله بعد أن جاءت نتائج الفحوص إيجابية.

وغاب هيتر عن تدريبات الفريق أمس الثلاثاء كإجراء وقائي بعد نتائج فحص لم تكن حاسمة، وأجرى بعدها فحص "بي.سي.آر" أكد إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وبعد الهزيمة في مباراته الماضية أمام شتوتجارت 2 / 3، تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.

أما هيرتا برلين، فيحتل المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة.

وينتظر أن يتولى المدرب المساعد كريستيان باينتينجر قيادة مونشنجلادباخ في مواجهة هيرتا برلين.