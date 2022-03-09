السجن 4 أعوام بحق أم أحد منفذي هجمات باريس 2015 بتهمة تمويل الإرهاب

قضت محكمة فرنسية اليوم الأربعاء بالسجن أربعة أعوام بحق أم أحد منفذي الهجمات الإرهابية، التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس في عام 2015، بتهمة تمويل الإرهاب.

ومن المقرر أن تقضي المتهمة 18 شهرا في المنزل وهي ترتدي سوار الكاحل الإلكتروني لمراقبتها، وباقي المدة تحت المراقبة، بحسب الحكم الذي أصدرته اليوم الأربعاء إحدى محاكم العاصمة باريس. كما تم تغريم المتهمة 500ر2 يورو (766ر2 دولار أمريكي).

كانت الأم أرسلت مبلغا إجماليا بقيمة 13 ألف يورو لنجلها، فؤاد محمد العقاد، وزوجته في سوريا في الفترة بين عام 2014 و2015، وفقا لما ذكرته المحكمة.

وكان محمد العقاد سافر إلى سوريا حيث انضم لتنظيم داعش نهاية عام 2013، قبل أن يعود إلى أوروبا في خريف عام 2015.

وفي الثالث عشر من نوفمبر من عام 2015، قتل محمد العقاد وإرهابيان آخران 90 شخصا بقاعة باتاكالان الموسيقية. وإجمالا، لقي 130 شخصا حتفهم في هجمات إرهابية شهدتها مواقع مختلفة من العاصمة باريس في تلك الليلة.

وبدأت محاكمة الناجي الوحيد من الخلية الإرهابية التي نفذت الهجمات، و19 آخرين قدموا لهم المساعدة، في باريس الخريف الماضي.