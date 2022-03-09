عمدة كييف: آلاف القوات الروسية موجودة شمالي العاصمة الأوكرانية

قال عمدة كييف، إن «العاصمة الأوكرانية لا تزال الهدف بالنسبة للقوات الروسية التي تحاول محاصرتها»، مشيرًا إلى أن «القوات الأوكرانية دمرت خطة الروس الذين طوقوا المدينة منذ عشرة أيام على أمل إسقاطها».

وأضاف في تصريحات لشبكة «CNN»، أوردتها قنوات إخبارية في خبر عاجل لها: «لا نعرف عدد القتلى والمصابين لعدم وجود قنوات اتصال لكننا نتوقع أن يكون الضحايا بالآلاف».

وأشار إلى وجود الآلاف من القوات الروسية شمالي العاصمة حيث يتواصل القتال، مؤكدًا أن العاصمة تضم موارد تكفي لمدة أسبوع أو أسبوعين.

وفي وقت سابق، أعلنت فرنسا بصفتها رئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي، أن الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد قرروا توسيع عقوباتهم ضد موسكو ومينسك في أعقاب الحرب على أوكرانيا، ولا سيما من خلال فصل ثلاثة بنوك بيلاروسية عن منصة «سويفت» المالية الدولية.

من جهته، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناول التباحث وتبادل الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئيس الجمهورية، أن الرئيس السيسي أكد ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر لكل المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.

وأعرب الرئيس السيسي عن استعداد القاهرة لدعم هذا التوجه، من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائيا أو على الصعيد المتعدد الأطراف.