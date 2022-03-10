روسيا تقول إنها قد تضطر إلى إعادة النظر في التزامات الطاقة بسبب العقوبات

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن روسيا قد تعيد التفكير في التزاماتها بشأن توريد الطاقة في ضوء العقوبات المفروضة على البلاد في أعقاب غزو أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم: "إن الزعماء الأوروبيين يقرون بالإجماع بأن روسيا تفي بجميع التزاماتها التعاقدية دون انقطاع، وبالكامل. لكنكم ترون الصخب العدواني الذي تنتهجه الدول الغربية مجتمعة وهو ما يجعل الوضع صعبا للغاية بالطبع ويجعلنا نفكر جديا فيه".

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين فقط من تحذير نائب رئيس الوزراء الروسي من أن بلاده قد توقف تدفق الغاز عبر خط نورد ستريم 1 الذي يصل إلى ألمانيا.

وانتعشت تدفقات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد انخفاض في مطلع العام الجاري، نظرا لارتفاع الطلب.