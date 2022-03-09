هولندا تطالب بتعاون عسكري أكبر بين الاتحاد الأوروبي والناتو

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ذكر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في باريس، اليوم الأربعاء، أن الغزو الروسي لأوكرانيا يعني زيادة التعاون العسكري في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال روته إن قادة الاتحاد الأوروبي يقع على "عاتقهم واجب كبير بجعل هاتين المنظمتين الضروريتين لأوروبا، أقوى ".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الاعتماد بشكل أقل على الولايات المتحدة في مسألة الدفاع، وزيادة التعاون العسكري بين الحلفاء الأوروبيين.

وتابع أن التكتل يحتاج أيضا إلى العمل عن كثب أكثر مع الناتو.

يشار إلى أن هولندا أمدت أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات للتصدي للغزو الروسي لأراضيها.