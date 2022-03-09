لاميلا: أتمنى الفوز بكل الألقاب مع إشبيلية

أكد المهاجم الأرجنتيني إيريك لاميلا أنه يتمنى "الفوز بكل الألقاب مع إشبيلية" الذي انضم إلى صفوفه الصيف الماضي قادما من توتنهام.

ويواصل لاميلا العمل للعودة بأفضل شكل مع إشبيلية، حيث ينهي تعافيه من إصابة طويلة استمرت 4 أشهر لجراحة في الكتف، أثرت على انطلاقة مشواره مع الفريق الأندلسي.

وقال لاميلا في تصريحات لتليفزيون النادي "أواصل التعافي والسعي لعدم التعرض لأي إصابة أخرى"، في إشارة لإصابة سابقة كان قد تعرض لها في الفخذ وأبعدته عن الملاعب.

وقال "لا ينبغي أبدا الاستسلام، من الضروري التفكير بشكل إيجابي، خاصة في الأيام السيئة"، مشيرا إلى أنه قد يعود للملاعب عقب التوقف القادم للدوريات.

وأضاف اللاعب الذي أتم لتوه عامه الثلاثين أنه تأقلم بشكل كبير في صفوف إشبيلية منذ الانضمام إليه "عاملوني بشكل رائع وبكل ود، كأننا أسرة واحدة، كما أن الفريق متحد للغاية، والجميع يسير في اتجاه واحد".

وعن مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الأوروبي، قال "إنه فريق قوي ويمتلك مقومات بدنية كبيرة"، لكنه أوضح أن إشبيلية يمتلك فريقا جيدا و"قادرا" على الفوز.

ووقع لاميلا عقدا مع إشبيلية يمتد لثلاثة مواسم، كما لعب مع منتخب بلاده الأرجنتيني في 25 مناسبة، وانتقل للعب في البريميرليج عن عمر 21 عاما قادما من روما، حيث انضم لصفوف توتنهام 2013.