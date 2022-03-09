وزير التعليم عن الدراسة في رمضان: لا تغيير

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العمل في كل مؤسسات الدولة وفقًا للنظام المعمول به، وذلك في معرض إجابته على سؤال عن شكل الدراسة خلال شهر رمضان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" على قناة "الشمس"، مساء الثلاثاء، أنّ اليوم الدراسي مدته قصيرة بطبيعته، ومن ثم فكل الأمور منتظمة دون تغيير.

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تروّج معلومات غير صحيحة، مؤكدا أن الدراسة خلال شهر رمضان لن تشهد تغييرات.

وأوضح أن إجراء الامتحانات خلال شهر رمضان أمر اعتيادي، وأكّد أن "الحياة لا تتوقف"، لافتًا إلى أنّ مدة الفصل الدراسي الثاني قصيرة بطبيعتها ومن ثم يكون من الصعب إلغاء مدة أربع أسابيع منها.