نائب محافظ القاهرة تعقد اجتماعا لردع تعديات البناء على أراضي الدولة

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا بحضور المهندس مصطفى زهران المشرف العام على مشروعات المنطقة الجنوبية، ورؤوساء أحياء ومسئولي المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وأحيائها؛ لبحث أوجه التعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات والبناء عليها بالمخالفة.



واستعرضت "عبد المنعم"، خلال الاجتماع، تقريرا مفصلا تضمن عرضا شاملا لكافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي التي تخضع تحت ولاية الأراضي الزراعية، وحماية النيل والسكة الحديد وغيرها بأحياء المنطقة الجنوبية، موضحة أنها مصنفة سهلة ومتوسطة وصعبة، من خلال عمل المعاينات على الطبيعة ودراسة الحالات وتصنيفها.



وأكدت ضرورة المتابعة المستمرة وتعامل كافة الأجهزة التنفيذية بحسم لما يتم تنفيذه من إجراءات في هذا الشأن، مشددة على التعامل بكل حزم مع كافة التعديات التي يتم رصها، من خلال منظومة المتغيرات المكانية ومراجعة ذلك على أرض الواقع من خلال الأجهزة المعنية واتخاذ الإجراءات بشأنها على الفور.



ووجهت بالتركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية والبناء على الأراضي الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات على الأراضى المستردة مرة أخرى خلال المرحلة الثالثة، من الموجة ١٩ والتي بدأت من من يوم ٦ مارس ٢٠٢٢ وحتى ٢٦ مارس الحالي، تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، مؤكدة أن جميع أحياء المنطقة الجنوبية أتمت استعدادتها لتنفيذ المرحلة للثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والجهات الأمنية وقوات انفاذ القانون إلى جانب تذليل كافة الصعاب وتوفير المعدات والآلات وفرق العمل اللازمة لذلك.



وشددت على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني ليتم تنفيذ الإزالات، وفقا للفترة الزمنية المحددة لها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وسرعة التعامل مع كافة أشكال التعديات في المهد ومحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، موجهة بتقديم كل الدعم الأجهزة التنفيذية بجانب المتابعة المستمرة لما يتم من أعمال لتذليل المعوقات لتنفيذ المستهدف من المرحلة الحالية بكل حسم وعدم تهاون.