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الكويت: تعيين وزيرين جديدين للداخلية والدفاع

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 12:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 مارس 2022 - 12:49 م

صدر مرسوم أميري كويتي اليوم الأربعاء، بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

وفيما يلي نص المرسوم: يعين كل من الفريق أول متقاعد أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، وطلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكان كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، تقدما باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح في 17 من شهر فبراير الماضي وأعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، صدور مرسوم أميري بقبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية وأن مرسوما أميريا صدر أيضا كلف فيه وزير الخارجية بحقيبة وزير الدفاع بالوكالة، ووزير النفط بحقيبة وزير الداخلية بالوكالة.

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