قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن المواطن هو الأكثر تحملا في أزمة ارتفاع الأسعار، معقبًا: «الحكومة كل ما بتتزنق تقوم مزودة الرسوم والضرائب»، على حد تعبيره.

وأضاف، أثناء تقديم برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة يجب أن تنصت إلى مطالب واقتراحات وحلول الناس بخصوص ارتفاع الأسعار، متابعًا: «هذا ليس وقت وصاية، مش وقت إن الحكومة تتصور إنها عارفة المشكلة وحلها كويس أوي.. لازم يبقى فيه مشاركة من مؤسسات المجتمع المدني».

وأكد أن القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء يجب أن تتواصل مع المواطن بشكل مباشر لسماع حلولهم حول الأزمة، مواصلا: «مش يسمعوا الحكومة، الحكومة بتتكلم كتير، يسمعوا الناس أهل الحل والعقد فيما يخص جوانب الاقتصاد والمعيشة اليومية».

ولفت إلى أهمية مشاركة الخبراء الفعليين في عبور هذه الأزمة، مع ابتعاد الموظفين التنفيذيين بما فيهم الوزراء عن المشهد، قائلا: «إحنا مش عاوزين حد ينافق ولا يطبل ولا يزمر، عاوزين حد يتكلم بأمانة»، بحسب تعبيره.

وذكر أن المواطن المصري أحرص الناس على استقرار بلده وأمانها، لذا يجب عدم تجاهل الطبقة المتوسطة في المجتمع المصري، مطالبًا المسؤولين بتجنب التصريحات الاستفزازية: «اللي ميعرفش في السياسة ميتكلمش»، حسبما قال.

وتابع: «الناس محتاجة دلوقتي الرفق، مش الاستفزاز والصدام.. المصارحة والمكاشفة بظروفنا ليس معناه تحميل الناس سبب ما يحدث»، مضيفًا أنه من الممكن تدريب المحافظين والمسؤولين على كيفية الإدلاء بالتصريحات.