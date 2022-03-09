ماينز يطالب رابطة الدوري الألماني بتأجيل مباراة أخرى له في البوندسليجا

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طالب نادي ماينز رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بتأجيل مباراة أخرى للفريق في الدوري الألماني (بوندسليجا) نظرا لاستمرار معاناته من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر نادي ماينز عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء :"نظرا للعدد الكبير من حالات الإصابة بعدوى كوفيد، قدم النادي طلبا إلى رابطة الدوري الألماني لتأجيل المباراة المقررة مطلع الأسبوع أمام أوجسبورج."

وذكر نادي ماينز أنه لا يزال لا يتوفر لديه العدد الكافي من اللاعبين المؤهلين لخوض المباراة.

وأعلن ماينز قبل أيام أن لديه 20 حالة إصابة بعدوى كورونا، من بينها 14 لاعبا، وتتضمن قائمة المصابين ثلاثة حراس مرمى.

ونتيجة لذلك، جرى تأجيل مباراة الفريق التي كانت مقررة أمام بوروسيا دورتموند يوم الأحد الماضي إلى 16 مارس.

وستنتهي فترة الحجر الإلزامية لعدد من اللاعبين بعد غد الجمعة، وبشرط أن تأتي الفحوص الخاصة بهم بنتائج سلبية، وهو ما يعني استحالة الاستعداد بشكل مناسب لمباراة أوجسبورج.

وطبقا للقواعد المعمول بها، يمكن للأندية طلب تأجيل مباراة حال كان عدد اللاعبين الموجودين يقل عن 16 لاعبا، منهم تسعة لاعبين وحارس مرمى بالفريق الأول.