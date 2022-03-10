مانشستر سيتي يتعادل مع سبورتنج لشبونة ويتأهل لدور الثمانية

واصل مانشستر سيتي الإنجليزي مسيرته الناجحة في الموسم الحالي وتأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطالأوروبا لكرة القدم بتعادله السلبي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي اليوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وحجز مانشستر سيتي موقعه في دور الثمانية للبطولة للموسم الخامس على التوالي بعدما اجتاز عقبة سبورتنجلشبونة بالفوز 5 / صفر في مجموع المباراتين.

وكان مانشستر سيتي حسم المواجهة تماما في مباراة الذهاب على ملعب الفريق البرتغالي حيث فاز بنتيجة 5 / صفر.

وعلى استاد "الاتحاد" في مانشستر ، تأثر أداء الفريقين اليوم بنتيجة مباراة الذهاب حيث قدم مانشستر سيتي ، الذيأجرى عدة تغييرات على تشكيلته الأساسية ، الأداء الكافي فقط لاجتياز هذه المباراة دون أي خسائر علما بأنه كانالأفضل في معظم فترات اللقاء خاصة في الشوط الأول.

وفي المقابل ، وضح حرص الفريق البرتغالي على عدم المجازفة بالهجوم خشية تكرار الهزيمة الثقيلة أمام الفريقالإنجليزي رغم حاجة سبورتنج للفوز من أجل تعديل النتيجة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في ظل التكتل والتنظيم الدفاعي من الفريق البرتغالي وافتقاد محاولاتمانشستر للحدة المطلوبة.

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني ؛ حيث ظل مانشستر سيتي هو الأفضل رغم تحسن أداء الضيوف لكن دون أن ينجحأي من الفريقين في هز الشباك.