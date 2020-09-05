كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 7ر449 مليون واللقاحات 62ر10 مليار

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 7ر449 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 62ر10 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 449 مليونا و 718 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 14 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و 621 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.