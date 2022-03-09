تدريبات بدنية للاعبي الزمالك تحت قيادة سوزا استعدادا للوداد

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال خلال مران اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي، استعدادا للقاء الوداد المغربي المقبل.

وبعدها قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء التدريبات الفنية والخططية، استعدادا لمباراة بطل المغرب المرتقبة.

ويلتقي الزمالك مع الوداد يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من بوروندي يضم كل من : باسيفيك نيمانا حكما للساحة، وإيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، و جورجيه جاتوجاتو حكما رابعا.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد ١٩ هاني الشهيدي من مصر .