أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل الموافق 11 مارس 2022، ويتنافس فيها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب الحالى مع الدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب، أن عملية التصويت سوف تبدأ في تمام العاشرة صباحًا وتنتهي في الخامسة مساءً.

وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم، أن الانتخابات تُجرى تحت إشراف قضائي كامل متمثل في هيئة النيابة الإدارية، مشيرة إلى توزيع بطاقات الحضور على رؤساء اللجان العامة في المحافظات لتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية، علمًا بأن التصويت سيكون بالبطاقة الشخصية وبطاقة الحضور المُوزعة.

وتهيب اللجنة المشرف على انتخابات رئاسة الوفد 2022 بأعضاء حزب الوفد الناخبين اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة والالتزام بالكامة الواقية التي ستوزع مجانًا على جميع الأعضاء قبل الدخول.

وذكرت اللجنة أن عملية الفرز تُجرى تحت إشراف قضائي، حيث يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق وذلك تحت إشراف 3 من مستشاري وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.