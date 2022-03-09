 روسيا: الولايات المتحدة تشن حربا اقتصادية علينا - بوابة الشروق
الأربعاء 9 مارس 2022 2:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟

النتـائـج تصويت

روسيا: الولايات المتحدة تشن حربا اقتصادية علينا

موسكو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 2:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 مارس 2022 - 2:14 م

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تشن فعليا "حربا اقتصادية" ضد روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول إن "الولايات المتحدة، بلا شك، أعلنت حربا اقتصادية ضد روسيا.. في الواقع، هذا هو الأمر بالضبط".

وردا على سؤال حول فرص موسكو في عدم خسارة هذه الحرب مع الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة تحاول حشد العالم كله لفرض عقوبات ضد روسيا، قال بيسكوف إنه من الضروري القيام بما هو أفضل لمصالحنا، رافضا الكشف عن أية عقوبات قد تعلنها روسيا للرد على ما تم فرضه عليها من عقوبات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك