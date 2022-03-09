ألمانيا تسجل 215 ألف إصابة بكورونا و314 حالة وفاة خلال 24 ساعة

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا لليوم السابع على التوالي.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام، بلغ حاليا 1319، مقابل 1293.6 أمس الثلاثاء. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 1171.9، وقبل شهر 1450.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 215 ألفا و854 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 186 ألفا و406 حالات يوم الأربعاء الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 314 حالة، مقابل 301 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 16 مليونا و242 ألفا و70 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 12 مليونا و753 ألفا و700 شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 124 ألفا و764 شخصا.