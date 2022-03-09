الحرس الوطني الروسي: إدارة محطة زاباروجيا النووية تخضع لتوجيهات القوات الروسية

أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني الروسي، اليوم الأربعاء، أن الوضع في محطة زاباروجيا النووية تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الموظفين العاملين في المحطة يواصلون العمل كالمعتاد.

وقال المتحدث، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "تعرضنا لهجوم من قبل مجهولين أثناء قيامنا بدورية في محطة زاباروجيا النووية يوم 4 مارس، وقد تم السيطرة على الوضع".

هذا وأبلغت السلطات الأوكرانية، الأحد الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إدارة محطة كييف تخضع حاليًا لتوجيهات القوات المسلحة الروسية.

وفي سياق متصل، قال مصدر روسي مطلع على الصناعة النووية لوكالة "سبوتنيك" إن الاشتباكات الأخيرة في المباني الإدارية بالقرب من محطة الطاقة النووية زابوريجيا قد تكون نتيجة لتخزين أوكرانيا وثائق حول عملها على تطوير الأسلحة النووية هناك.