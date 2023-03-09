الولايات المتحدة تقول إنها قلقة من تزويد روسيا للصين باليورانيوم المخصب

أفاد مساعد وزير الدفاع الأمريكي لسياسة الفضاء، جون بلامب، خلال جلسة استماع في مجلس النواب بأن شركة روساتوم الروسية الحكومية تقدم اليورانيوم عالي التخصيب، إلى مفاعلات التوليد السريعة الصينية.

وقال بلامب: "من المقلق للغاية رؤية روسيا والصين تتعاونان في هذا الشأن"- بحسب بيان على موقع وزارة الدفاع الأمريكية.

وأضاف "لا توجد طريقة للتغلب على حقيقة أن المفاعلات المولدة تستخدم البلوتونيوم، والبلوتونيوم مخصص للأسلحة. لذلك أعتقد أن وزارة الدفاع تشعر بالقلق. وبالطبع، إنها تتوافق مع مخاوفنا بشأن زيادة الصين توسيع قوتها النووية أيضا، لأنك تحتاج المزيد من البلوتونيوم لمزيد من الأسلحة".

وقال إن "الصين وروسيا وضعتا الأسلحة النووية وحرب الفضاء والضربات بعيدة المدى في صميم استراتيجياتهما لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".

استطرد قائلا: إن "الصين منخرطة في توسيع وتنويع مهمين وسريع الخطى لقواتها النووية. كما تنظر روسيا والصين إلى الفضاء على أنه مجال قتال حربي. ولدى الصين أيضًا مخزونًا متزايدًا باستمرار من أنظمة الضربات طويلة المدى المتطورة التي تعرض القوات الأمريكية للخطر على مسافات أكبر وأكبر.

وأشار إلى أن خطابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكدت - بشكل أكبر - أهمية الردع النووي الأمريكي، وهو حجر الأساس للأمن القومي.