 وزير خارجية أوكرانيا: الهجمات الروسية الأخيرة لم يكن لها أي هدف عسكري - بوابة الشروق
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وزير خارجية أوكرانيا: الهجمات الروسية الأخيرة لم يكن لها أي هدف عسكري

أ ش أ
نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 5:52 م | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 5:52 م

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، إن الهجمات الصاروخية المكثفة التي شنتها روسيا على بلاده خلال الساعات الماضية وتسببت في سقوط خسائر في الأرواح وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، لم يكن لها أي هدف عسكري.

ووصف كوليبا - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس - الضربات التي استمرت قرابة سبع ساعات وأودت بحياة ستة أشخاص على الأقل بأنها "مجرد همجية روسية"، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأكد كوليبا أنه سيأتي اليوم الذي تتم فيه محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفاقه أمام محكمة خاصة.


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