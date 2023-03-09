الخارجية الإيرانية تتهم الغرب بإساءة استخدام اليوم العالمي للمرأة

اتهم المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، الغرب بإساءة استخدام اليوم العالمي للمرأة، الذي وافق أمس الأربعاء الثامن من مارس.

وكتب كنعاني اليوم الخميس على تويتر، أن أمريكا وبعض الدول الغربية تعتمد بالباطل على المطالبة بحقوق المرأة.

يذكر أن سفارات أوروبية نشرت أمس الأربعاء، في إيران فيديو باللغة الفارسية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأشار أعضاء البعثات الدبلوماسية إلى التمييز القائم ضد المرأة في جميع أنحاء العالم.

وتتعرض القيادة السياسية الإيرانية لضغوط هائلة بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة في الخريف الماضي. وأدخلت المظاهرات، التي قادتها نساء، الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أسوأ أزمة لها منذ عقود.