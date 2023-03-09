روسيا تفرض عقوبات على 144 مسئولا وبرلمانيا في دول البلطيق الثلاث

أعلنت الخارجية الروسية فرض عقوبات على 144 مسئولا وبرلمانيا في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا "ينشطون في تمجيد النازية ومحاولات تزوير تاريخ الحرب العالمية الثانية، ومنخرطون بتسليح كييف".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن قائمة المنع الروسية تشمل وزراء ونوابا برلمانيين وشخصيات عامة وصحفيين من دول البلطيق المذكورة.

وأضافت: "تم إدراج الوزراء والبرلمانيين الأكثر عدائية في قائمة العقوبات الروسية"بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية اليوم الخميس".

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم اتخاذ هذه الخطوة ردا على الضغط النشط الذي تمارسه دول البلطيق لفرض العقوبات ضد روسيا، والتدخل في شؤونها الداخلية، والتحريض على المشاعر المعادية للروس".

وذكر البيان أيضا أن المشمولين بالعقوبات الروسية، يشاركون في الحملة البربرية التي شنّتها سلطات دولهم لإزلة النصب التذكارية للجنود السوفيت المحرّرين، واضطهاد السكان الناطقين بالروسية، ومحاولات إعادة كتابة التاريخ وتمجيد النازية، ومنخرطون في المسار الإجرامي للتصعيد في أوكرانيا وتزويد نظام كييف بالسلاح، بحسب البيان