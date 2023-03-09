 لقطة مثيرة مع طارق حامد.. ماذا قدم رونالدو في كلاسيكو الدوري السعودي؟ - بوابة الشروق
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لقطة مثيرة مع طارق حامد.. ماذا قدم رونالدو في كلاسيكو الدوري السعودي؟

محمد جلال
نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 10:09 م | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 10:09 م

لم يستطع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، من تسجيل أهدافا في شباك اتحاد جدة بالكلاسيكو الذي أقيم مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ20 للدوري السعودي.

وشارك رونالدو في بداية المباراة ونجح في تهديد شباك اتحاد جدة في أكثر من فرصة محققة ولكن دون تسجيل أهداف.

وجاءت أرقام كريستيانو أمام الاتحاد كالتالي:

دقائق لعب: 90

أهداف: 0

تمريرات حاسمة: 0

تسديدات على المرمى: 1

محاولات مراوغة صحيحة: 2 من أصل 3

لمسات: 48

تمريرات صحيحة: 24

نسبة التمريرات الصحيحة: 66.7%

تمريرات مفتاحية: 0

عرضيات صحيحة: 0

الفوز بالمواجهات الأرضية: 4 من أصل 7

الفوز بالمواجهات الهوائية: 6 من أصل 7

فقدان الاستحواذ: 15


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