مملكة البحرين تدين الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين الفلسطيني

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين للاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، والذي أسفر عن مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

ودعت الوزارة في بيان إلى التهدئة وتوفير الحماية للمدنيين، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام استئناف عملية السلام، بما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفقًا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

كان ستة فلسطينيين قد قتلوا في مداهمة للجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية تضمنت محاصرة منزل سكني يتحصن فيه عددا من النشطاء الفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العملية استهدفت اغتيال الناشط عبد الفتاح خروشة من كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس بتهمة تنفيذه عملية إطلاق نار في بلدة حوارة في نابلس قبل أسابيع قتل فيها إسرائيليين اثنين.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن عمليات القتل الإسرائيلية اليومية ضد الفلسطينيين تمثل "حربا شاملة"، مطالبة بتدخل أمريكي ودولي لوقف تدهور الأوضاع.

وبحسب إحصائيات رسمية فلسطينية ارتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 74 في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية العام الجاري.