إعصار فريدي يودي بحياة 117 ويتسبب في الإضرار بـ272 ألف شخص بموزمبيق

قال رئيس الوزراء موزمبيق أدريانو ماليان، إن العواصف والفيضانات التي ضربت البلاد أودت بحياة 117 شخصًا.

وأوضح ماليان -في تصريح بشأن معلومات عن الفيضانات أثناء حديثه في البرلمان- أنه حتى الان تضرر 272 ألف شخص بينما كان إعصار فريدي مسؤولاً عن الكثير من الأضرار وسط توقعات أن يواصل تقدمه إلى مناطق أخرى في البلاد.

وأكد أن نحو 50 ألف منزل دمرت أو تضررت حتى الآن ، بالإضافة إلى 686 فصلاً دراسياً وتأثر مليون تلميذ، و 69 وحدة صحية، كما دمرت العواصف 194 برجا للكهرباء، وتضرر 11 ألف كيلومتر من الطرق ، وغمرت المياه 73 ألف هكتار من المحاصيل.

وأشار إلى إغلاق الحكومة العديد من المدارس في بعض المناطق لتجنب تكرار المأساة مع إعصار "إيداي" ، الذي خلف أثراً هائلاً من الدمار عام 2019 وهو أقوى إعصار ضرب البلاد، مؤكداً تلقي البلاد مساعدات من شركاء التنمية للوصول إلى المناطق المتضررة من أجل جهود الإجلاء وتقديم المساعدة للأسر المتضررة.