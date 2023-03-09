منظمة دولية تلغي عقد مؤتمرها في إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني

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قرر المؤتمر العام لمنظمة اللغات الدولية إلغاء عقد مؤتمر المنظمة المقبل في إسرائيل، بسبب الانتهاكات التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، إنه صوت لصالح القرار 54% من أعضاء الجمعية العامة الحاضرين، وبناء على هذا التصويت قررت المنظمة البحث عن مكان جديد لعقد مؤتمرها الـ47 المفترض أن يلتئم خلال العام المقبل 2024.

يذكر أن منظمة "اللغات الدولية" تأسست عام 1977 ومقرها هولندا، وتشمل أنشطتها مؤتمر اللغويات الربيعي السنوي والمدارس الصيفية الدورية.

وتنشر المنظمة أبحاثا علمية تناقش القضايا الفكرية والتنظيمية في دراسة القواعد اللغوية، وتعد من المنظمات الرائدة في علم اللغة على المستوى الدولي.

وعقدت المنظمة مؤتمراتها السابقة في مدن عالمية منها: العاصمة الفرنسية باريس عام 2015، والعاصمة المجرية بودابست عام 2018، والعاصمة النرويجية أوسلو 2019.