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فرنسا تسجل 7063 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة

باريس-د ب أ
نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 10:22 ص | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 10:22 ص

 

سجلت فرنسا 7063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 39 مليونا و854 ألفا و299، والوفيات إلى 166 ألفا و138.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 157 مليونا و737 ألفا و439 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

تجدر الإشارة أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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