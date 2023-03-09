تستضيف رئاسة الوزراء البريطانية في لندن قمة الاستثمار البريطانية-الأفريقية المقرر انعقادها في 23 و24 إبريل 2024.



وتجمع هذه القمة رؤساء دول وحكومات من 24 دولة أفريقية على رأسهم مصر وعدداً من كبار رجال الأعمال البريطانيين والأفارقة، حيث ستعزز القمة الشراكات بين المملكة المتحدة وأفريقيا لخلق فرص العمل والنمو، ودعم المواهب البريطانية والأفريقية في قطاعات مثل التمويل والتكنولوجيا، وتشجيع رائدات الأعمال.



وسوف تبني هذه القمة على نتائج قمة الاستثمار البريطانية-الأفريقية 2020، ومؤتمر الاستثمار البريطاني-الأفريقي الافتراضي في عامي 2021 و2022.



وكانت قمة الاستثمار البريطانية-الأفريقية 2020 قد شكّلت علامة فارقة مهمة في شراكاتنا مع الدول الأفريقية، وأُعلنت خلالها صفقات تربو قيمتها على 6.5 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى التزامات استثمارية أخرى بقيمة 8.9 مليار جنيه إسترليني.



وقد أسس المؤتمران الافتراضيان اللذان عُقدا بعد ذلك مزيداً من الروابط بين الشركات البريطانية والأفريقية، حيث بحث أكثر من 3,000 من البريطانيين والأفارقة المشاركين فيهما الفرص المستقبلية لتسهيل إبرام الصفقات، مع التركيز على فرص النمو النظيف في جميع أنحاء القارة.



وفقا للإحصاءات الأخيرة، فبحلول عام 2050، سيبلغ تعداد سكان أفريقيا ملياريْن، وسيكون أكثر من نصفهم دون سن 25 سنة، لذلك من المتوقع خلال العامين المقبلين أن يكون النمو الاقتصادي في أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء أسرع من المتوسط العالمي.



ومع مواجهة العالم التحدي المشترك الذي يشكله تغير المناخ، قررت المملكة المتحدة أن تعمل مع الدول الأفريقية لدعمها في مجال تخفيف آثاره والتكيف معه، مع إدراك إمكانيات أفريقيا الوفيرة لإنتاج طاقات متجددة في المستقبل.



وقال رئيس الوزراء، ريشي سوناك: "سعيا لتنمية اقتصاد المملكة المتحدة، وتهيئة فرص للنمو، وتعزيز أمننا الاقتصادي، يجب علينا تعميق علاقاتنا مع الشركاء في جميع أنحاء العالم".



وتابع: "هذه القمة ستضمن قدرتنا على تسخير إمكانات علاقاتنا في أرجاء أفريقيا، وتنمية اقتصاداتنا معاً، وهو ما يجعلها أكثر قوة، وأكبر قدرة على الصمود، ومبتكرة."