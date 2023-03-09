كشف بعض التقارير الصحفية، اليوم الخميس، عن موقف النجم الفرنسي كريم بنزيما من المشاركة مع فريقه ريال مدريد في مواجهة إسبانيول، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره إسبانيول على ملعب سانتياجو برنابيو، في الثالثة من عصر يوم السبت القادم، في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني «الليجا».

ووفقًا لـ صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الفحوصات الطبية أثبتت عدم جاهزية المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لخوض مباراة فريقه وإسبانيول يوم السبت القادم.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن بنزيما سيكون جاهز للمشاركة في مباراة ريال مدريد وليفربول بدوري أبطال أوروبا.