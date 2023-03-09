 تقارير.. بنزيما يغيب عن مباراة ريال مدريد وإسبانيول - بوابة الشروق
الخميس 9 مارس 2023 5:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

تقارير.. بنزيما يغيب عن مباراة ريال مدريد وإسبانيول

محمد عاطف
نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 5:26 م | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 5:26 م

كشف بعض التقارير الصحفية، اليوم الخميس، عن موقف النجم الفرنسي كريم بنزيما من المشاركة مع فريقه ريال مدريد في مواجهة إسبانيول، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره إسبانيول على ملعب سانتياجو برنابيو، في الثالثة من عصر يوم السبت القادم، في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني «الليجا».

ووفقًا لـ صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الفحوصات الطبية أثبتت عدم جاهزية المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لخوض مباراة فريقه وإسبانيول يوم السبت القادم.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن بنزيما سيكون جاهز للمشاركة في مباراة ريال مدريد وليفربول بدوري أبطال أوروبا.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك