هنري ينصح كين بالرحيل عن توتنهام

يرى الأسطورة الفرنسي تيري هنري نجم أرسنال وبرشلونة السابق، أن هاري كين مهاجم توتنهام يستحق التواجد في نادي ينافس على البطولات.

وقال هنري في تصريحات تليفزيونية: «لو كنت مكانه لذهبت، الأمر متروك له لاختيار المكان الذي سيذهب إليه، وعليه أن يعرف إلى أين يريد الذهاب».

وأضاف: «لاعب مثل هذا، لاعب من عياره، يجب ألا يتحدث فقط عن أهدافه في نهاية مسيرته، لو كنت مكانه، فلن أستطيع النوم ليلا، إذا كان كل ما يمكنني التحدث عنه هو أهدافي».

وكان توتنهام قد ودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي على يد ميلان الإيطالي.